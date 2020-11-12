Мера Кропивницького госпіталізували до лікарні із запаленням легенів.

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Мушу повідомити, що пишу з 4-го боксу інфекційки на Валах. На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів», - написав Райкович.

Він закликав українців берегти себе, пам‘ятати про дистанцію та засоби захисту.

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«Без зайвої потреби не виходьте з дому! Давайте берегти один одного. Вкотре хочу подякувати усім нашим медикам: від лікарів - інфекціоністів до санітарочки за їх тяжку працю», - зазначив він.

Нагадаємо, вчора стало відомом, що міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який навесні поскандалив з президентом та урядом щодо ефективності введення карантину, сам інфікувався COVID-19.

Коронавірус у представників влади: що відомо

9 листопада Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Також про своє захворювання заявив і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Напередодні захворювання підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

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Автор: Денис Прядко