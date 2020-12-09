Геннадій Труханов зазначив, що мерія продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

Мер Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірус.

Про це міський голова заявив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначає, що отримав позитивний тест на COVID-19, і, у зв'язку з цим, іде на самоізоляцію.

На самоізоляції він планує бути до повного одужання й отримання негативного результату тесту.

"Не приховую: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Самопочуття поки непогане. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб", - написав Труханов.

За його словами, мерія продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

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Він також звернувся до одеситів із проханням дотримуватися правил безпеки: носити маски, максимально обмежити контакти, дотримуватися соціальної дистанції.

Коронавірус в Одесі: новини

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Автор: Лариса Козова