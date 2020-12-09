Мер Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірус.
Про це міський голова заявив на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначає, що отримав позитивний тест на COVID-19, і, у зв'язку з цим, іде на самоізоляцію.
На самоізоляції він планує бути до повного одужання й отримання негативного результату тесту.
"Не приховую: мені дуже складно вирватися зі звичного ритму життя. Самопочуття поки непогане. Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб", - написав Труханов.
За його словами, мерія продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу.
Читайте такожКолективна безвідповідальність. Як українці лікуються від COVID-19 і заражають у лікарнях медиків і один одного
Він також звернувся до одеситів із проханням дотримуватися правил безпеки: носити маски, максимально обмежити контакти, дотримуватися соціальної дистанції.
Коронавірус в Одесі: новини
- В Одесі пацієнтам із коронавірусом не вистачає кисню і грошей на ліки - волонтер
- У "ковідній" лікарні в Одесі тіла мертвих по кілька годин лежать з живими - ЗМІ
- Хворих не менше, а більше: ЗМІ дізналися про ситуацію з коронавірусом в Одесі
- Співвласник згорілого "Токіо-Стар" в Одесі помер від коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram