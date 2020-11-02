Також з 26 жовтня по 1 листопада збільшилась кількість госпіталізованих з коронавірусною хворобою.

В Україні минулого тижня було виявлено 53 270 випадків COVID-19, що на майже 8 тисяч більше, ніж позаминулого тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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"За минулий тиждень всього було виявлено 53 270 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Якщо порівняти з позаминулим тижнем - то тоді було 45 286 випадків. Тобто, ви бачите, що майже на 8 тисяч випадків більше за тиждень, якщо порівняти тиждень до тижня. За минулий тиждень було зроблено методом ПЛР 283 494 тестування. Якщо порівняти з позаминулим тижнем, то це було 238 404 тестування. Тобто майже на 50 тисяч ми зробили більше тестувань, - сказав Степанов.

Також він розповів, що минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 7 248 людей.

"Це, якщо порівнювати, знову ж таки, з позаминулим тижнем, то було 6 445. І пневмонії. Ми свої ПЛР-дослідження робимо, у тому числі, всім людям, які мають пневмонію. Незалежно від того, яка була симптоматика захворюваності. За минулий тиждень у нас було протестовано 37 265 пневмоній, що на 9 тис. більше, ніж на позаминулому тижні. Це теж така цифра, яка викликає дуже велику стурбованість у нас. І це ще одне свідчення того, що COVID-19 дуже стрімко поширюється на території нашої країни", - сказав Степанов.

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Автор: Леся Лещенко