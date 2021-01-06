Планується, що лікарів-інтернів залучатимуть за умови надання ними письмової згоди.

Міністерство охорони здоров'я підготувало порядок залучення лікарів-інтернів для боротьби з поширенням коронавірусу. Відповідний проект наказу спрямований на узгодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

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Згідно з документом, до виконання заходів планується залучати лікарів-інтернів, які надали письмову згоду медичному закладу, що є базою його стажування.

Лікарі-інтерни можуть надавати медичну допомогу відповідно до фаху, вказаного в дипломі про раніше здобутий освітній ступінь, та під керівництвом лікаря, який має сертифікат "лікаря-фахівця" за конкретною лікарською спеціальністю.

Залучені лікарі-інтерни можуть здійснювати:

відбір зразків матеріалів для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції;

визначення осіб, які мали контакт з хворими на COVID-19;

спостереження за особами, що мали контакт із хворими на COVID-19;

контроль поточного стану пацієнта з легкою формою COVID-19 та контактних осіб.

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Автор: Аліна Вишневська