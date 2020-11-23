У МОЗ обіцяють, що кількість ліжок у лікарнях для пацієнтів з коронавірусною хворобою буде збільшено.

Ситуація в українських лікарнях з кількістю ліжок для хворих на COVID-19 контрольована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, на сьогодні для лікування хворих на коронавірус є 53 тис. 445 ліжок.

Читайте також"Трупи будуть у приймальних відділеннях": фахівець розповів, що станеться, якщо в Україні щодня буде до 20 тисяч хворих на коронавірус

Він запевняє, що влада розуміє, як діяти далі.

"При цьому в лікарнях на сьогодні перебуває 27 тис. 792 пацієнти... Ситуація повністю контрольована, від початку і до кінця. У нас є чітке розуміння щодо збільшення кількості ліжок, це розуміння вже втілено у відповідні нормативні акти, виділяються потрібні кошти, як на сам процес лікування, так і на забезпеченість ліжок і обладнання", - заявив він.

Також Степанов заявив, що в Україні можуть збільшити кількість ліжок для інфікованих коронавірусом до 90 тисяч. Це майже половина із загальної кількості.

Коронавірус: важливо знати кожному

"Ми можемо збільшити кількість ліжок майже до 90 тисяч. Це майже 50% всіх ліжок, які в нас є в Україні. Щоб були відведені для COVID-19", - сказав міністр.

Ситуація з підведеними до кисню ліжками

"Так, у нас є регіони, в яких ситуація досить напружена за кількістю вільних ліжок. В цілому по країні у нас 12 тис. 168 ліжок з киснем, і є регіони, де ситуація напружена. Це Київ, Черкаська, Харківська області. Ми вважаємо, що там недостатня кількість", - сказав Степанов.

Він запевнив, що у МОЗ є чітке розуміння, у тому числі з місцевою владою, щодо збільшення кількості ліжок з підведеним киснем.

Зазначимо, що в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в двох областях. В середньому по країні заповнені 52% таких ліжок.

20 листопада заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в лікарнях зарезервували 92 тисячі місць, які зможуть приймати хворих на COVID-19.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко