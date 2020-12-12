Наразі кримінальної відповідальності за підробку тестів в Україні немає.

У Верховній раді України мають намір розглянути запровадження відповідальності за підробку тестів на COVID-19.

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Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, передає РБК-Україна.

За його словами, законопроект вже готовий до реєстрації у ВР. При цьому він зазначив, що зараз кримінальної відповідальності за підробку тестів в Україні немає.

"Ми будемо виправляти цю прогалину. Навряд чи ми встигнемо розглянути цей законопроєкт цього сесійного тижня, але наступного, я думаю, цей законопроект буде мати підтримку", - сказав Радуцький.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні за добу станом на 11 грудня виявлено 13514 нових випадків коронавірусної хвороби-19.

За минулу добу одужали від коронавірусної хвороби 15327 осіб, померли – 285. Госпіталізовано 2846 хворих.

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Автор: УНІАН