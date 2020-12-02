За словами заступниці міністра охорони здоров'я, медичний персонал "нереально виснажений" – дев'ятий місяць медики перебувають в стані хронічного стресу та напруги.

В Україні на COVID-19 вже перехворіло приблизно 3% населення.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак в інтерв'ю порталу «Телеграф».

Микичак зазначила, що ситуація з пандемією COVID-19 «дуже складна» і «тривожна», як практично у цілому світі. «Захворюваність висока, темпи поширення стрімкі, пацієнти в стаціонарах тяжкі зі складно прогнозованим перебігом хвороби. Думаю, жодна країна не знає реальних масштабів захворюваності: по-перше, не всі дослідження дають позитивний тест, навіть при наявності всієї симптоматики. По-друге, нереально тестувати все населення, є дуже багато носіїв, безсимптомних та легких форм хвороби», - зазначила вона.

«За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, ковідом вже перехворіло приблизно 3% населення України», - сказала заступник міністра.

Микичак відзначила, що близько 20% COVID-хворих госпіталізуються з ускладненнями, лікування тривале, перебіг хвороби складно прогнозований.

«Пацієнти потребують не тільки особливих умов, посиндромного медикаментозного лікування, але й респіраторної підтримки киснем, потребують особливого тривалого догляду. Тому нам важливо, щоб система витримала великий потік звернень і потребу в госпіталізації. Ми також не можемо заблокувати надання медичної допомоги пацієнтам з іншими захворюваннями, зокрема у невідкладних станах, загостреннями хронічних хвороб», - наголосила вона.

Коронавірус: важливо знати кожному

Микичак вважає, що зараз сказати, що з протидією COVID-19 все геть погано, буде несправедливо, а сказати, що все чудово і безхмарно – буде нечесно.

Вона зауважила, що у МОЗ є багато різнопланових проблемних питань, які вирішуються у різний спосіб. Подолання пандемії – це відповідальність усього суспільства, синергія і порозуміння різних галузей і гілок влади.

Читайте такожЗа добу в Україні від COVID-19 одужала рекордна кількість людей – Степанов

«І МОЗ, і керівники на місцях працюють безперервно, щоби втримати ситуацію і подолати вірус з мінімальними втратами. Одні проблеми вирішуємо дуже оперативно, інші потребують часу, ресурсів, міжвідомчої взаємодії, нетрадиційних підходів. Поки що резерви у нас є, однак при зростанні захворюваності зростає госпіталізація, блокуються цілі відділення», - підкреслила заступник керівника МОЗ.

За її словами, медичний персонал «нереально виснажений» – дев'ятий місяць медики знаходяться у стані хронічного стресу та напруги, ризику для здоров'я. Значна частина перехворіла. «На превеликий жаль, маємо втрати наших лікарів, медсестер, інших працівників медичної галузі», - сказала вона.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні за минулу добу зафіксовано 13141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, одужали - 13882 особи. Летальних випадків – 169.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 758264 особи; одужали – 369054 особи; летальних випадків – 12717; проведено ПЛР-тестувань – 4607034.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров