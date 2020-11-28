Наразі госпітальні бази області завантажені на 55,7%, а якщо до переліку госпітальних баз додасться ще 8 медзакладів, то мережа інфекційних ліжок розшириться ще на понад тисячу.

Мережа госпітальних баз Київської області найближчим часом може розширитись – йдеться про 8 закладів охорони здоров’я.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я ОДА.

Зазначається, що питання включення госпітальних баз наразі розглядає Міністерство охорони здоров’я.

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"Наразі в області "ковідних" пацієнтів приймають 23 лікарні. Вони розраховані на 2 185 ліжко-місць. Якщо до переліку госпітальних баз додасться ще вісім медзакладів, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на понад тисячу", - зауважили в КОДА.

Також у повідомленні зазначається, що наразі госпітальні бази області завантажені на 55,7%. Стаціонарне лікування отримують 1 тис. 217 пацієнтів.

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Автор: Денис Прядко