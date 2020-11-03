За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 411 093 людини.

За вчора в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це — новий рекорд за кількістю випадків зараження за добу. Попередній був 31 жовтня, тоді захворіли 8 752 людини.

Про це повідомляє МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ МОЗ назвали терміни появи української вакцини від коронавірусу

Також за останню добу було зафіксовано 157 летальних випадків унаслідок коронавірусу. Одужали 5100 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 411 093 особи, одужали – 168 868, летальних випадків – 7 532.

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу за минулу добу зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.

Карантин через ситуацію з коронавірусом в Україні

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні передбачає поділ усіх регіонів на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.

У кожній з епідеміологічних зон встановили різні карантинні обмеження. Найм'якші - в "зеленій" зоні, найбільш жорсткі заборони очікують регіони "червоної" зони.

13 жовтня Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця 2020 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко