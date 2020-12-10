Станом на сьогодні найчастіше COVID-19 реєструється у віковій групі населення 50-59 років.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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"Сьогодні найчастіше COVID-19 реєструється у нас у віковій групі 50-59 років. Саме 21,6% від усіх тих, хто захворів, припадає на цю групу. У той же час, найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60-69 років. Саме 31,1% від усіх померлих, у кого була зареєстрована коронавірусна хвороба", - розповів він.
Ляшко додав, що "загалом понад 75% летальних випадків у нас реєструється у віковій групі 60+".
Водночас, як зауважив він, понад усе страждають люди, які мають супутні соматичні неінфекційні хвороби.
Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 10 грудня в Україні виявлено 13 371 новий випадок, одужали 13 903 особи, померли – 266.
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