За минулу добу в Україні виявили 14575 нових випадків коронавірусної хвороби.

Пандемія коронавірусу COVID-19 в Україні і світі триває, а кількість випадків хвороби продовжує зростати.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, кого в Україні першими вакцинуватимуть від коронавірусу

Ситуація з коронавірусом у світі

За даними Університету Гопкінса, кількість випадків COVID-19 у світі станом на 20 листопада 2020 року наблизилася до 57 мільйонів. Померли від хвороби загалом 1 361 411 осіб.

Коронавірус в Україні станом на 20 листопада 2020: новий антирекорд

За добу в Україні виявили 14575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників. За добу госпіталізовано – 1728 осіб; летальних випадків – 229; одужало – 7845 осіб; здійснено тестувань за добу – 70752 (зокрема методом ПЛР – 45957, методом ІФА – 24795).

За весь час пандемії в Україні захворіло 598085 осіб.

Коронавірус в Києві: рекордна кількість нових хворих

У Києві за добу виявлено рекордну кількість хворих на коронавірус - 1391 людина. Померли 33 людини. Усього коронавірус забрав життя 1 080 киян.

Коли в ЄС зареєструють вакцину від коронавірусу

В Євросоюзі сподіваються, що вакцина від коронавірусу буде зареєстрована в Європі в грудні, повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, новини про її розробку звучать "обнадійливо".

Інші важливі новини про коронавірус в Україні і світі

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк