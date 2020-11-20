Пандемія коронавірусу COVID-19 в Україні і світі триває, а кількість випадків хвороби продовжує зростати.
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Ситуація з коронавірусом у світі
За даними Університету Гопкінса, кількість випадків COVID-19 у світі станом на 20 листопада 2020 року наблизилася до 57 мільйонів. Померли від хвороби загалом 1 361 411 осіб.
Коронавірус в Україні станом на 20 листопада 2020: новий антирекорд
За добу в Україні виявили 14575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників. За добу госпіталізовано – 1728 осіб; летальних випадків – 229; одужало – 7845 осіб; здійснено тестувань за добу – 70752 (зокрема методом ПЛР – 45957, методом ІФА – 24795).
За весь час пандемії в Україні захворіло 598085 осіб.
Коронавірус в Києві: рекордна кількість нових хворих
У Києві за добу виявлено рекордну кількість хворих на коронавірус - 1391 людина. Померли 33 людини. Усього коронавірус забрав життя 1 080 киян.
Коли в ЄС зареєструють вакцину від коронавірусу
В Євросоюзі сподіваються, що вакцина від коронавірусу буде зареєстрована в Європі в грудні, повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, новини про її розробку звучать "обнадійливо".
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