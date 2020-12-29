Обладнання буде передано 18 лікарням для лікування пацієнтів з підтвердженим захворюванням на COVID-19.

Німеччина передасть Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень на суму понад 500 тис. євро.

Читайте такожІмунолог дав прогноз щодо ситуації з коронавірусом в 2021 роціПро це УНІАН повідомили у посольстві Німеччини в Україні.

"В середу, 30 грудня, відбудеться передача 18 апаратів штучної вентиляції легень вартістю понад півмільйона євро. Ці прилади фірми «Дреґер» (модель EVITA V 600) надійдуть у 18 лікарень в Україні та допомагатимуть у лікуванні пацієнтів з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, обладнання вартістю майже 525 тис. євро, придбане за кошти Федерального міністерства закордонних справ, буде передане Міністерству охорони здоров′я України через Центр громадського здоров′я.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 6988 нових хворих на COVID-19.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію діагностували у 1037362 українців, із яких 681835 - одужали, 18081 - помер.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть у лютому. Раніше неодноразово озвучувалася інформація про 8 млн доз вакцини, яку мають поставити в рамках ініціативи COVAX

Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, тому що одній людині треба вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Віталій Саєнко