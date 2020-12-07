В одній з одеських лікарень, де лежать хворі на коронавірус, пацієнтці принесли сніданок в палату, де з ночі лежала мертва пацієнтка.
Про це в інтерв'ю журналістам розповіла голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевникова.
За словами Ножевникової, сусідка по палаті померла вночі.
"А вранці принесли сніданок. Тут тіло лежить, а тут вам сніданок", - сказала вона.
За словами волонтера, медики дивляться на ситуацію по іншому, ніж звичайні пацієнти, а ті, своєю чергою, отримують психічні травми.
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"Зробили винуватими лікарів. Щоб винести тіло, потрібно три-чотири людини, а там (в лікарні) медики не встигають до живих підійти. Ми тримаємо перше місце за кількістю пацієнтів на одну медичну бригаду. При нормі 30 пацієнтів на бригаду, у нас 100-120", - розповіла Ножевникова.
Коронавірус в Україні
- За минулу добу в Україні зареєстровано 8 тис. 641 новий випадок COVID-19. За весь час пандемії в країні заразилися коронавірусом 821 тис. 947 українців, померли - 13 тис. 733, одужали - 423 тис. 704.
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