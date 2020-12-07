Жінка померла вночі і до ранку пролежала в палаті разом з живими пацієнтами.

В одній з одеських лікарень, де лежать хворі на коронавірус, пацієнтці принесли сніданок в палату, де з ночі лежала мертва пацієнтка.

Про це в інтерв'ю журналістам розповіла голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевникова.

За словами Ножевникової, сусідка по палаті померла вночі.

"А вранці принесли сніданок. Тут тіло лежить, а тут вам сніданок", - сказала вона.

За словами волонтера, медики дивляться на ситуацію по іншому, ніж звичайні пацієнти, а ті, своєю чергою, отримують психічні травми.

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"Зробили винуватими лікарів. Щоб винести тіло, потрібно три-чотири людини, а там (в лікарні) медики не встигають до живих підійти. Ми тримаємо перше місце за кількістю пацієнтів на одну медичну бригаду. При нормі 30 пацієнтів на бригаду, у нас 100-120", - розповіла Ножевникова.

Коронавірус в Україні

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Автор: Денис Прядко