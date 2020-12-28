За його словами, зменшення заражень відбувалося в різних країнах по-різному.

Академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко вважає, що в країні може завершуватись перша хвиля коронавірусу. Про це може свідчити зменшення кількості нових випадків зараження.

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Про це Комісаренко заявив в інтерв’ю РБК-Україна. Він зазначив, що зараз в Україні виявляють менше вірусу. І це не пов'язано зі зменшенням тестувань, а навпаки.

"Як правило, тестування роблять, коли люди з ознаками захворювання чи після можливого контакту з інфікованими звертаються з проханням зробити діагностику. Якщо менше виявляють вірус, отже, менше людей зверталися за діагностикою і, можливо менше людей було інфіковано", - заявив Комісаренко.

За його словами, зменшення заражень відбувалося в різних країнах по-різному.

"Можливо, що у нас насправді зараз менше людей інфікуються цим коронавірусом, і, можливо, що у нас завершується перша хвиля. І було б добре, щоби друга хвиля взагалі не почалася чи почалася значно пізніше", - додав академік.

Коронавірус в Україні: свіжа статистика

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 тис. 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Кількість тестувань на коронавірус в неділю також знизилася у порівнянні з останніми тижнями: здійснено 12225 ПЛР-тестів та 3107 - ІФА.

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Автор: Андрій Василюк