Початок першого етапу вакцинації від COVID-19 заплановано на січень. Терміни можуть зсунутись на незначний час — це залежить від постачання вакцини.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Про це міністр написав у Facebook.

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«Сьогодні підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках. Цей стратегічний документ готувався за участю профільних фахівців — національних і міжнародних експертів у сфері громадського здоров’я та імунізації, а також Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики», - заявив він.

Степанов підкреслив, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде виключно добровільною.

«У наших планах — охопити щепленнями від коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років. Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зсунутись на незначний час — це залежить від постачання вакцини», - додав міністр.

За його словами, імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів щеплень, яких наразі в Україні налічується понад 11 тисяч. Крім того, будуть організовані мобільні бригади з імунізації, а також тимчасові центри вакцинації за прикладом Італії та Німеччини.

Також міністр додав, що кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у 5 етапів.

Перший етап охоплюватиме приблизно 355 тисяч людей з критичним ризиком інфікування: медпрацівники та персонал, які надають допомогу хворим на COVID-19, люди і працівники в інтернатних закладах, будинках для літніх людей та військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії, які беруть участь в ООС.

Другий етап вакцинації охоплюватиме приблизно 2,3 млн людей. Під час нього вакцинуватимуть людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і тих, хто надає медпослуги: медпрацівники, які надають стаціонарну допомогу іншим хворим, люди віком від 80 років, соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери.

Третій етап вакцинації охопить осіб з високим ризиком захворіти і тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави - близько 7,2 млн людей. Це люди віком від 65 до 79 років та працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС).

Четвертий етап передбачає вакцинування людей з підвищеним ризиком інфікування та тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави - близько 11 млн осіб. Це люди віком від 60 до 64 років. Дорослі (віком від 18 до 59 років) з супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику; особи, які перебувають в місцях обмеження волі та слідчих ізоляторах, працівники цих місць; інші групи ризику населення та професійні групи, а також громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Під час п'ятого етапу передбачено вакцинування інших категорій населення, які не входять до пріоритетних груп. Цей етап охопить близько 19 млн людей.

План вакцинація українців від коронавірусу

22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

За словами очільника Центру громадського здоров’я МОЗ Ігоря Кузіна, вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. Він зазначив, що її проведення не заважатиме проведенню вакцинації відповідно до календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб.

План оновлюватимуть кожні два тижні, щоб він відповідав реальній ситуації. Мета, цільові групи, логістичні маршрути, навчання медиків, комунікація та розгортання мобільних бригад - це базова частина документа. Вона може бути змінена лише у разі отримання кардинально нової інформації. Етапи розробки вакцин, кваліфікаційні та реєстраційні процедури, поставки вакцин - цю частину будуть оновлювати постійно.

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Автор: Андрій Василюк