Станом на 22 грудня в Україні за добу від коронавірусу одужало майже вдвічі більше людей, ніж заразилося.

Станом на ранок 22 грудня в Україні за добу виявили 8513 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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За минулу добу померли 232 людини, 14 020 осіб одужали та 1318 пацієнтів госпіталізували.

За добу кількість тих, хто одужав, перевищила число захворілих майже вдвічі. Рекордна кількість пацієнтів одужала 15 грудня — 16 150.

За вчора здійснили 46 696 тестувань на коронавірус, зокрема методом ПЛР - 26 341, методом ІФА - 20 355.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 979 506 осіб, з них 600 288 одужали, летальних випадків — 16 897.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко