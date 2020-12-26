55-60% госпіталізованих з коронавірусною хворобою потребують лікування киснем.

В Україні на сьогодні понад 70% усіх лікарняних ліжок, виділених для пацієнтів з COVID-19, забезпечені киснем.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив у Facebook.

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За його даними, наразі 55-60% госпіталізованих з коронавірусною хворобою потребують лікування киснем.

Загалом у лікарнях, перепрофільовано для надання допомоги людям, які хворіють на коронавірусну хворобу, є 64 тис. 349 ліжок. З них 44 тис. 436 ліжок з киснем, і це майже 70% від усіх відведених ліжок.

На сьогодні в українських лікарнях є 29 тис. 487 вільних ліжок з киснем.

Додатково вся інформація про наявність вільних ліжок та вільних ліжок з киснем є у відритому доступі на сайті МОЗ.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, в Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіли 1 млн 019 тис. 876 осіб, померли - 17 тис. 702. Минулої доби коронавірус підтвердили у 7 тис. 709 українців, госпіталізовано 2 тис. 888 осіб.

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Автор: Надя Пришляк