За тиждень число підтверджених випадків може зрости на 94 тисячі.

У Національній академії наук спрогнозували, як розвиватиметься ситуація з коронавірусом в Україні на поточному тижні.

Вчені вважають, що в країні з 23 по 29 листопада число підтверджених випадків захворювання зросте до 729421, тобто - на 94 тисячі. Про це йдеться в прогнозі Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН, пише ТСН.

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Також, за прогнозом НАН, до кінця листопада від коронавірусу можуть померти ще 1426 українців, а загальний показник смертності складе понад 12,5 тисячі.

Кількість тих, хто здолає коронавірус в Україні, наблизиться до позначки в 343,5 тисячі.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні за добу 22 листопада зафіксовано 10945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 124 особи. Також за цю ж добу госпіталізовано - 1165 осіб; летальних випадків - 124; одужали - 4143 особи; проведено тестувань за добу - 28374 (у тому числі методом ПЛР - 25253, методом ІФА - 3121). За весь час пандемії в Україні захворіли - 635689 осіб; одужали - 291060 осіб; летальних випадків - 11075; проведення ПЛР-тестування - 4243600.

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Автор: Юрій Годован