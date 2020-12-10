За прогнозом, щоденна кількість нових хворих може зрости до 25-30 тисяч.

Кількість нових випадків коронавірусу в Україні у січні може зрости до 20-25 тисяч щодоби.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль в інтерв'ю УП.

"Попередньо розрахунки, які ми бачимо, на першу декаду січня прогнозують десь в районі 20-25 тисяч захворілих в день. Ми не будемо чекати 32, щоб медична система впала. Звісно, що карантин треба запроваджувати до цієї цифри", - пояснив він.

Шмигаль також пояснив логіку січневих карантинних обмежень.

"Чому на карантині, який ми будемо планувати, будуть працювати готелі, буде працювати транспорт, літаки? Треба дати можливість людям виїхати з мегаполісів, щоб не скупчуватися. Тому що основні шляхи передачі – це великі скупчення людей", - сказав прем'єр.

Читайте такожУ "Слузі народу" пояснили, чому уряд ввів локдаун після Нового року

За словами глави уряду, у світі забороняють роботу ресторанів, розважальних центрів, проведення концертів, тому що там люди активно комунікують й довго знаходяться в закритих приміщеннях. Збільшення кількості нових хворих, пояснює прем'єр, відбувається через недотримання людьми карантинних правил та їхню байдужість.

"Вони змучилися від карантинних обмежень, від страху захворіти. І почалася байдужість, коли маски у всіх на бороді, всі ходять по ресторанах і так далі. Це відбулося по всій Європі, як ракета графік злетів по захворюваності", - додав він.

Коронавірус в Україні: статистика 10 грудня

В Україні станом на ранок 10 грудня за минулу добу підтвердили 13 371 новий випадок зараження коронавірусом, зафіксовано 266 летальних випадків. При цьому в країні продовжує зберігатися позитивна динаміка поширення COVID-19 - одужали за вчора 13 903 пацієнти.

Локдаун у січні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні обмеження в Україні в січні.

Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят - з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Про основні заборони під час січневого карантину читайте за посиланням.

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Автор: Юрій Годован