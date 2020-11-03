При цьому, за її оцінками, наразі Україна "не дуже близька" до збільшення захворюваності на COVID-19 на рівні 20 тисяч за добу.

До Нового року щодобовий приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні може досягти позначки 15 тисяч.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла лікарка-імунологиня Алла Волоха. Коментуючи припущення ведучого, що в разі постійного зростання кількості нових хворих щотижня приблизно на одну тисячу, до Нового року може бути 15 тисяч на добу, медикиня відповіла ствердно.

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За її оцінками, наразі Україна "не дуже близька" до збільшення захворюваності на COVID-19 на рівні 20 тисяч за добу. "Мені все-таки здається, ми не повинні дійти до цієї цифри. Я думаю, це буде врегульовано раніше. Напевно, ми не будемо чекати найкритичнішого сценарію", – зауважила вона.

Відповідаючи на запитання, на якому етапі в країні варто запроваджувати жорсткий карантин, локдаун, лікарка наголосила, що головним критерієм у цьому питанні є не кількість нових випадків зараження, а наявність вільних ліжок у лікарнях.

"У деяких регіонах вони вже майже всі заповнені, і тоді вже постає питання польових шпиталів. Якщо вже будуть розгортати польові шпиталі, то, напевно, варто задуматися хоча б про частковий локдаун", – сказала вона.

Коронавірус в Україні: статистика за 3 листопада 2020 року

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні минулої доби на COVID-19 захворіли 8 тис. 899 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 411 тис. 093 особи, одужали – 168 тис. 868, летальних випадків – 7 тис. 532.

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Автор: Андрій Василюк