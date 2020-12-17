Україні гостро необхідні додаткові кошти для фінансової підтримки медиків та вакцинування населення.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Право на владу".
"У цьому році не планувалося створювати окремого, додаткового фонду. Всі фонди, направлені на боротьбу з коронавірусом, в тому числі, пов'язані з фінансуванням медицини, закладалися в бюджет Міністерства охорони здоров'я. Але під час розгляду питання бюджету було ухвалено рішення все ж таки створити додатковий спеціальний фонд, який повинен наповнюватися тими ресурсами, які будуть з'являтися в державі", - розповів він.
Разумков зазначив, що в Кабінеті міністрів також опрацьовуються інші механізми залучення додаткових ресурсів у цей фонд.
"Він буде направлятися на три ключові питання. Питання перше – це боротьба з коронавірусом. Це додаткові кошти на вакцинування населення і додаткова фінансова підтримка наших медиків. В тому числі, лікарів, медичних сестер і всього іншого персоналу, який сьогодні знаходиться на лінії зіткнення із коронавірусом. Сьогодні і міністерство і бюджетний комітет займаються цими питаннями, і ми одразу після Нового року будемо шукати додаткові можливості щодо наповнення цього фонду", - зазначив голова ВР.
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Держбюджет-2021: що відомо
- Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.
- При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанова «про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
- За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в бюджеті 2021 передбачено підвищення зарплати працівникам освіти на 26%, медикам – на 30%.
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