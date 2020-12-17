Дмитро Разумков зазначив, що в Кабінеті міністрів також опрацьовуються механізми залучення додаткових ресурсів у спеціальний фонд.

Україні гостро необхідні додаткові кошти для фінансової підтримки медиків та вакцинування населення.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"У цьому році не планувалося створювати окремого, додаткового фонду. Всі фонди, направлені на боротьбу з коронавірусом, в тому числі, пов'язані з фінансуванням медицини, закладалися в бюджет Міністерства охорони здоров'я. Але під час розгляду питання бюджету було ухвалено рішення все ж таки створити додатковий спеціальний фонд, який повинен наповнюватися тими ресурсами, які будуть з'являтися в державі", - розповів він.

Разумков зазначив, що в Кабінеті міністрів також опрацьовуються інші механізми залучення додаткових ресурсів у цей фонд.

"Він буде направлятися на три ключові питання. Питання перше – це боротьба з коронавірусом. Це додаткові кошти на вакцинування населення і додаткова фінансова підтримка наших медиків. В тому числі, лікарів, медичних сестер і всього іншого персоналу, який сьогодні знаходиться на лінії зіткнення із коронавірусом. Сьогодні і міністерство і бюджетний комітет займаються цими питаннями, і ми одразу після Нового року будемо шукати додаткові можливості щодо наповнення цього фонду", - зазначив голова ВР.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанова «про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в бюджеті 2021 передбачено підвищення зарплати працівникам освіти на 26%, медикам – на 30%.

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Автор: Олег Давигора