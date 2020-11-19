Віктор Ляшко закликав не займатись самолікуванням, особливо не приймати антибіотики.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив алгоритм дій у разі виникнення симптомів COVID-19.

У рамках відеозвернення президента Володимира Зеленського, опублікованого на сторінці глави держави у Facebook 18 листопада пізно ввечері, Ляшко сказав: "Щодня в соціальних мережах можна прочитати величезну кількість дописів про те, що потрібно робити або що не потрібно робити, коли викликати сімейного лікаря, а коли не викликати, коли звертатись до екстреної медичної допомоги, а коли - ні у разі, коли є симптоми коронавірусної хвороби".

"Залишайтесь вдома, не йдіть на роботу, на навчання, не відвідуйте громадських будівель, зателефонуйте своєму сімейному лікарю, детально опишіть симптоми хвороби, а також повідомте інші важливі деталі, які вважаєте за потрібне, обов’язково повідомте лікарю, чи були ви в контакті з підтвердженим випадком на COVID-19. Далі – слухайтесь і дотримуйтесь рекомендацій та порад лікаря. В жодному разі не займайтесь самолікуванням, особливо не призначайте собі антибіотикотерапію, вона не за призначенням може призвести до антибіотикорезистентності, і це матиме негативні віддалені наслідки як для вашого особистого здоров’я, так і для здоров’я нації в цілому", - зауважив Ляшко.

Також Ляшко закликав людей з підозрою на COVID-19 отримати у свого сімейного лікаря консультацію про те, що потрібно зробити для безоплатного тесту, "щоб до вас приїхала мобільна бригад, взяла зразок на дослідження та доставила її в державну лабораторію".

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"Сьогодні держава профінансувала роботу мобільних бригад - бригада має приїхати до вашої домівки, забрати зразок на дослідження і передати результат вашому сімейному лікарю і вам особисто", - сказав він.

Коронавірус в Україні: новини

За даними МОЗ, в Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіли 583 тис. 510 осіб, померли 10 тис. 369. Станом на ранок, 19 листопада, було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових хворих за добу - 13 тис. 357 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров