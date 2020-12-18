За словами Шмигаля, медична система України може витримати 30 тисяч хворих на коронавірус на добу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що для того, щоб зупинити епідемію коронавірусу в Україні, мають бути щеплені 90% населення.

Про це він сказав під час заходу НВ «Україна і світ у 2021 році».

«Щоб повністю уникнути ризику епідемії, 90% населення мають бути провакциновані. Я це знаю з вакцинації грипу... (Але - Ред.) це нереалістично. Я не знаю країн, де вакцинується така кількість людей. Найбільша кількість щеплених - 40%, навіть не знаю, чи було 60%", - зазначив прем'єр.

Шмигаль також повідомив, що медична система України може витримати 30 тисяч хворих на коронавірус на добу.

"Одна справа, коли ми боялися 3 тисяч хворих на день, інша справа, коли ми вже говоримо, що і 30 тисяч медична система витримає", - сказав він.

За словами глави уряду, ключове питання тепер у медиках.

"Ключове питання тепер у медиках залишається: забезпечувати їх матеріалами, пацієнтів - ліжками, засобами захисту. Загалом, можна боротися, сьогодні немає паніки", - сказав він.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що потрібно знати

15 грудня Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.

Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Світлана Закелова