За словами прем'єра, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця поточного місяця в Україні може бути 15 тис. захворювань на COVID-19 на добу, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"На жаль, наші прогнози показують у тій ситуації, яка сьогодні є, доволі стрімке зростання до кінця року. Ми до кінця місяця можемо отримати 15 тис. на день, це вже не секрет... До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тис. людей на день", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що медична система України до цього готується.

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Станом на ранок, 5 листопада, в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Денис Шмигаль раніше заявляв, що Кабінет Міністрів поки не планує вводити локдаун по всій країні через стрімке поширення коронавірусної хвороби.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про штрафування підприємців за допуск людей без масок у приміщення й транспорт.

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Автор: Леся Лещенко