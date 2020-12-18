На думку голови уряду, це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.

Україна вийшла на "плато" захворюваності на коронавірус.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-заходу НВ "Україна та світ у 2021".

На думку голови уряду, це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.

"Вважаю, що на сьогодні ми справляємося, ми сьогодні маємо "плато". Це дає нам змогу завершити рік", - сказав Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що з 8 до 24 січня в Україні запроваджується локдаун, але обмеження будуть не такими жорсткими, як навесні.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на ранок 17 грудня в Україні виявлено 12 тис. 047 нових заражень коронавірусом, померли 252 людини. Найбільше випадків COVID- зареєстровано у Києві та Одеській, Запорізькій, Київській і Чернігівській областях.

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Автор: Олег Давигора