Україна вийшла на "плато" захворюваності на коронавірус.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-заходу НВ "Україна та світ у 2021".
На думку голови уряду, це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.
"Вважаю, що на сьогодні ми справляємося, ми сьогодні маємо "плато". Це дає нам змогу завершити рік", - сказав Шмигаль.
Шмигаль нагадав, що з 8 до 24 січня в Україні запроваджується локдаун, але обмеження будуть не такими жорсткими, як навесні.
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Ситуація з коронавірусом в Україні
Станом на ранок 17 грудня в Україні виявлено 12 тис. 047 нових заражень коронавірусом, померли 252 людини. Найбільше випадків COVID- зареєстровано у Києві та Одеській, Запорізькій, Київській і Чернігівській областях.
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