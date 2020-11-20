Лікування хворих в реанімації обходиться дорожче.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в середньому лікування хворого на коронавірус коштує 38 тисяч гривень.

Про це він сказав в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Це не враховуючи хворого, який перебуває в реанімаційному відділенні, оскільки в реанімації хворі набагато тяжчі", - додав він.

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Ляшко зазначив, що зараз Національна служба здоров'я України інакше зовсім оплачує цей тариф.

"Вона оплачує спочатку 1,2 млн грн для підготовки лікарні, щоб лікарня закупила лікарські засоби, які повинні використовуватись для лікування, і надалі платить 170 тис. грн на медичну бригаду, біля якої прив'язані як медичні працівники, так і певне медичне обладнання, яке повинно використовуватись", - пояснив Ляшко.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За даними МОЗ, в Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіли 583 тис. 510 осіб, померли 10 тис. 369.

18 листопада було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових хворих за добу - 13 тис. 357 осіб.

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Автор: Олег Давигора