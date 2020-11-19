Президент запевнив, що "держава готова до будь-якого складного сценарію".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що за потреби кількість ліжок для хворих на COVID-19 може бути збільшена удвічі — до 91 тисячі.

Про це він сказав у зверненні, опублікованому на сторінці глави держави у Facebook.

«Зараз існує 50 тисяч ліжок. Сьогодні ми готові у разі необхідності оперативно збільшити цю кількість майже у два рази — до 91 тисячі ліжок», - зауважив він.

Крім того, додав президент, минулого тижня збільшено на 5 тисяч кількість ліжок з централізованим киснем та концентраторами.

«У планах на цей тиждень — ще декілька тисяч ліжок з киснем зробимо», - заявив він.

Президент запевнив, що «держава готова до будь-якого складного сценарію».

Ситуація з коронавірусом в Україні: ситуація на тепер

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «з собою»), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і т.п.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

В Україні за минулу добу зафіксовано 12 тис. 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 256 осіб.

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Автор: Світлана Закелова