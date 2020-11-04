Мова йде як про централізовану розводку кисню, так і про концентратори, які також рахуються в статистиці як кисневі точки.

Станом на 3 листопада киснем забезпечено 19 972 ліжка, відведених під лікування коронавірусу.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише LB.ua.

"Усього 10 серпня було поставлено завдання підготувати під ковід 52 тисячі ліжок, з них 42 189 мали бути забезпечені киснем. Станом на сьогодні маємо 19 972 ліжка з киснем", - сказав Ляшко.

За його словами, мова йде як про централізовану розводку кисню, так і про концентратори, які також рахуються в статистиці як кисневі точки.

Головний санлікар нагадав, що відповідне завдання (забезпечити киснем 80% ковідних ліжок) було поставлене перед головами обласних адміністрацій ще в серпні.

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"Вони обіцяли, що все буде зроблено. У вересні ми аналізуємо ситуацію і бачимо, що кількість ліжок з киснем не збільшується. Знову всіх збираємо і питаємо: “Що відбувається, у вас не вистачає грошей?” Кажуть, що так, не вистачає грошей. Збираємо потребу, 10 жовтня передаємо в регіони субвенцію - 572 млн грн. Доводимо кошти до місця призначення і просимо регіони сказати, скільки вони до 1 листопада встигнуть забезпечити кисню. Вони показують: обладнаємо 17 тисяч ліжок, на додачу до тих 16, які вже були. Але станом на 3 листопада вони обладнали тільки 3600, тобто, загалом маємо 19,972 ліжка з киснем. Сьогодні прем’єр провів ще раз селекторну нараду, ще раз пройшлись по кожній області, по кожній цифрі, по кожній потребі", - каже Ляшко.

Коронавірус в Україні: новини

В Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 9 тис. 524 особи, померли 199. За останню добу було госпіталізовано 1 тис. 514 осіб; померли 199; одужали 7 тис. 536 осіб; зроблено тестувань – 72 тис. 442, у тому числі методом ПЛР - 42 тис. 278, методом ІФА - 30 тис. 164.

За весь час пандемії в країні захворіли 420 тис. 617 осіб; одужали 176 тис. 404 особи; летальних випадків – 7 тис. 731; проведено ПЛР-тестувань – 3 млн 386 тис. 489.

Раніше ЗМІ розповіли подробиці можливого посилення карантину в Україні, яке може настати з наступного понеділка, про що повідомлялося раніше.

У Кабінеті міністрів повідомили, що поки не планують вводити локдаун по всій країні через стрімке поширення коронавірусної хвороби.

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Автор: Олександр Топчій