В Україні, згідно з офіційною статистикою, спостерігається спад коронавірусу. Крім, того зменшилась кількість госпіталізацій хворих з COVID-19, у порівнянні з груднем 2020 року. Відтак, можна говорити, що друга хвиля коронавірусу потроху спадає.
Про це і ТСН.ua розповів головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.
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"Просто вже дійсно велика частина українців перехворіла, тобто вже повторних заражень менше. Ми думали, що пік другої хвилі припаде на кінець січня, а таке враження, що пік другої хвилі у нас був у середині, в кінці грудня, тоді у нас було найбільше госпіталізацій", - каже лікар.
На думку лікаря, наразі в Україні друга хвиля коронавірусу йде на спад.
"І якщо це так іде, то ми мали б плавно опускатися. Єдине, що ця друга хвиля як наростала довго, кілька місяців, і кілька місяців буде плавно спадати", - каже Тарас Жиравецький.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні від початку пандемії жертвами коронавірусу вже стали понад 20 тисяч осіб.
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