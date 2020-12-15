Поки рано пов'язувати останню статистику з карантином вихідного дня, впевнена виконавчий директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк. Однак, деякі її колеги кажуть, що посилення карантину на вихідних все ж допомогло.
Про це пише РБК-Україна.
Читайте такожКоронавірус в Україні: за добу одужала рекордна кількість пацієнтівЗа словами Сояк, розрив ланцюга передачі хвороби зменшує кількість інфікованих, але міста не особливо дотримувалися карантину.
Водночас, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров, який входить у робочу групу МОЗ з розробки протоколу лікування пацієнтів з коронавірусом, вважає, що карантин вихідного дня все ж таки був ефективним.
"Важливо, що у нас нема збільшення кількості нових випадків у порівнянні з попередніми тижнями. Друге - це зростання кількості одужавших, яких стає більше, ніж нових хворих", - заявив він.
Лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта допустив, що на останніх цифрах у статистиці хворих могли позначитися відразу кілька факторів: карантин і сезонність, адже в грудні респіраторні захворювання трохи слабшають, і економічна складова.
"На нашу думку, одна з причин поліпшення статистики COVID-19 може бути в тому, що кількість ПЛР-тестів з середини листопада почала знижуватися", - сказав РБК-Україна керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, колишній заступник голови МОЗ Павло Ковтонюк.
Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про продовження карантину з посиленням у січні. Разом з тим там не виключають посилення карантину раніше 8 січня, якщо захворюваність коронавірусом в Україні різко почне зростати.
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