Станом на 19 грудня коронавірусом в Україні за минулу добу заразились 11 742 людини, зафіксовано 213 летальних випадків, 13 214 пацієнтів одужали. Госпіталізували за добу 2865 людини.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
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Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 956 123 осіб, з них 574 536 одужали, летальних випадків — 16 469.
Як повідомив Степанов, за вчора здійснено 60 089 тестувань (зокрема методом ПЛР - 39 258, методом ІФА - 20 831).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Нагадаємо, сьогодні в Україні набувають чинності додаткові обмеження карантину через коронавірус. Зокрема, нові заборони стосуються проведення масових заходів, сфери розваг і роботи закладів громадського харчування.
- Під час жорсткого карантину 8-24 січня продовжить працювати громадський транспорт, продуктові магазини, салони краси (за попереднім записом), пошта, банки, АЗС.
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