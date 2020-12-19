Станом на 19 грудня в Україні 11 742 нових випадки коронавірусу і понад 13 тисяч одужавших.

Станом на 19 грудня коронавірусом в Україні за минулу добу заразились 11 742 людини, зафіксовано 213 летальних випадків, 13 214 пацієнтів одужали. Госпіталізували за добу 2865 людини.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 956 123 осіб, з них 574 536 одужали, летальних випадків — 16 469.

Як повідомив Степанов, за вчора здійснено 60 089 тестувань (зокрема методом ПЛР - 39 258, методом ІФА - 20 831).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко