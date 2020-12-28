За добу ще у 4,3 тис. украннців підтвердили коронавірус / фото REUTERS

В Україні за добу 27 грудня підтвердили 4385 випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його інформацією, за минулу добу захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник. Госпіталізували в неділю 1588 осіб, а померли внаслідок коронавірусу 75 українців. Одужати вдалося 7191 пацієнту.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Кількість тестувань на коронавірус в неділю також знизилася у порівнянні з останніми тижнями: здійснено 12225 ПЛР-тестів та 3107 - ІФА.

Загалом за весь час пандемії на коронавірус захворіли 1 мільйон 30 тисяч 374 українці, одужали з них - 665 тисяч 729. Хвороба забрала життя 17 тисяч 849 осіб.

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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях", - повідомив Степанов.

Коронавірус в Україні: статистика по регіонах

(без урахування даних з окупованих територій ОРДЛО та Криму)

  • м. Київ – 108 055 випадків;
  • Вінницька область – 22 008 випадків;
  • Волинська область – 32 537 випадків;
  • Дніпропетровська область – 57 196 випадків;
  • Донецька область – 35 188 випадків;
  • Житомирська область – 38 545 випадків;
  • Закарпатська область – 27 879 випадків;
  • Запорізька область – 52 175 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 894 випадки;
  • Київська область – 57 614 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 234 випадки;
  • Луганська область – 10 013 випадків;
  • Львівська область – 60 005 випадків;
  • Миколаївська область – 29 878 випадків;
  • Одеська область – 69 134 випадки;
  • Полтавська область – 34 843 випадки;
  • Рівненська область – 40 332 випадки;
  • Сумська область – 40 129 випадків;
  • Тернопільська область – 33 540 випадків;
  • Харківська область – 67 991 випадок;
  • Херсонська область – 17 193 випадки;
  • Хмельницька область – 38 408 випадків;
  • Черкаська область – 37 856 випадків;
  • Чернівецька область – 39 515 випадків;
  • Чернігівська область – 29 212 випадків.

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Автор: Юрій Годован