В Україні за добу 27 грудня підтвердили 4385 випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його інформацією, за минулу добу захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник. Госпіталізували в неділю 1588 осіб, а померли внаслідок коронавірусу 75 українців. Одужати вдалося 7191 пацієнту.
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Кількість тестувань на коронавірус в неділю також знизилася у порівнянні з останніми тижнями: здійснено 12225 ПЛР-тестів та 3107 - ІФА.
Загалом за весь час пандемії на коронавірус захворіли 1 мільйон 30 тисяч 374 українці, одужали з них - 665 тисяч 729. Хвороба забрала життя 17 тисяч 849 осіб.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях", - повідомив Степанов.
Коронавірус в Україні: статистика по регіонах
(без урахування даних з окупованих територій ОРДЛО та Криму)
- м. Київ – 108 055 випадків;
- Вінницька область – 22 008 випадків;
- Волинська область – 32 537 випадків;
- Дніпропетровська область – 57 196 випадків;
- Донецька область – 35 188 випадків;
- Житомирська область – 38 545 випадків;
- Закарпатська область – 27 879 випадків;
- Запорізька область – 52 175 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 894 випадки;
- Київська область – 57 614 випадків;
- Кіровоградська область – 8 234 випадки;
- Луганська область – 10 013 випадків;
- Львівська область – 60 005 випадків;
- Миколаївська область – 29 878 випадків;
- Одеська область – 69 134 випадки;
- Полтавська область – 34 843 випадки;
- Рівненська область – 40 332 випадки;
- Сумська область – 40 129 випадків;
- Тернопільська область – 33 540 випадків;
- Харківська область – 67 991 випадок;
- Херсонська область – 17 193 випадки;
- Хмельницька область – 38 408 випадків;
- Черкаська область – 37 856 випадків;
- Чернівецька область – 39 515 випадків;
- Чернігівська область – 29 212 випадків.
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