За добу хвороба забрала життя 75 українців.

В Україні за добу 27 грудня підтвердили 4385 випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його інформацією, за минулу добу захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник. Госпіталізували в неділю 1588 осіб, а померли внаслідок коронавірусу 75 українців. Одужати вдалося 7191 пацієнту.

Коронавірус: важливо знати кожному

Кількість тестувань на коронавірус в неділю також знизилася у порівнянні з останніми тижнями: здійснено 12225 ПЛР-тестів та 3107 - ІФА.

Загалом за весь час пандемії на коронавірус захворіли 1 мільйон 30 тисяч 374 українці, одужали з них - 665 тисяч 729. Хвороба забрала життя 17 тисяч 849 осіб.

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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях", - повідомив Степанов.

Коронавірус в Україні: статистика по регіонах

(без урахування даних з окупованих територій ОРДЛО та Криму)

м. Київ – 108 055 випадків;

Вінницька область – 22 008 випадків;

Волинська область – 32 537 випадків;

Дніпропетровська область – 57 196 випадків;

Донецька область – 35 188 випадків;

Житомирська область – 38 545 випадків;

Закарпатська область – 27 879 випадків;

Запорізька область – 52 175 випадків;

Івано-Франківська область – 42 894 випадки;

Київська область – 57 614 випадків;

Кіровоградська область – 8 234 випадки;

Луганська область – 10 013 випадків;

Львівська область – 60 005 випадків;

Миколаївська область – 29 878 випадків;

Одеська область – 69 134 випадки;

Полтавська область – 34 843 випадки;

Рівненська область – 40 332 випадки;

Сумська область – 40 129 випадків;

Тернопільська область – 33 540 випадків;

Харківська область – 67 991 випадок;

Херсонська область – 17 193 випадки;

Хмельницька область – 38 408 випадків;

Черкаська область – 37 856 випадків;

Чернівецька область – 39 515 випадків;

Чернігівська область – 29 212 випадків.

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Автор: Юрій Годован