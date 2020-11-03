Для розгортання мобільних шпиталів визначено три локації: Київ, Донецька та Одеська області.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про підготовку мобільних шпиталів у Києві, Донецькій та Одеській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

Відповідаючи на питання щодо відкриття польових шпиталів, міністр нагадав, що для розгортання мобільних шпиталів було визначено три локації: Київ, Донецька та Одеська області.

"Місцевою владою було визначено, в якій саме локації вони можуть знаходитися, ці шпиталі. Була обрахована сума коштів, яка необхідна для розгортання польових шпиталів, виходячи з 500 ліжок – один польовий шпиталь... Кількість медичних працівників, яка буде там працювати, – 1 тис. 200 осіб", - розповів Степанов.

Читайте такожСтепанов розповів, в якому випадку в Україні запровадять жорсткий карантинВін додав, що також визначена сума коштів і перелік необхідного обладнання.

"Підготовано відповідні розпорядчі документи щодо виділення цих коштів безпосередньо регіонам, які будуть займатися облаштуванням цих мобільних шпиталів в разі потреби", - зауважив урядовець.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні станом на ранок 3 листопада зафіксовано 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії в Україні захворіли 411 093 особи, одужали – 168 868, летальних випадків – 7 532.

13 жовтня Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця 2020 року.

За словами міністра Степанова, Україна "дійшла точки неповернення" і ситуація з COVID-19 близька до катастрофи.

Водночас Степанов заявив, що наразі у МОЗ не розглядають питання розгортання мобільних моргів у зв’язку з пандемією COVID-19.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська