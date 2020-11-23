Міністр закликав українців спиратися тільки на перевірену і підтверджену інформацію про розвиток подій з епідемією.

В Україні немає дефіциту ліжок для хворих коронавірусом. Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов і попросив не вірити фейкам, які швидко поширюються в мережі.

"Не вірте фейкам. Ситуація контрольована", - заявив на брифінг Степан.

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Міністр закликав українців спиратися тільки на перевірену і підтверджену інформацію про розвиток подій з епідемією. Так він спростував дані з соцмереж про тотальну нестачу ліжок для хворих коронавірусом. За його словами, з 53 тис. ліжок заповнені 27 тисяч. Тобто 52%. При цьому киснем обладнані 26 тис. ліжок, вільними залишаються 12 тисяч ліжок.

Напружена ситуація з киснем в Києві, Харківській та Черкаській областях, однак, зазначає міністр, з місцевою владою це питання вирішується.

Степанов назвав ситуацію з запасом місць в лікарнях контрольованою. За словами глави МОЗ, не менш важливо, щоб на всіх пацієнтів вистачало медиків.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 10945 нових випадків коронавірусу.

Найбільше заражень в Києві, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях. За минулу добу найбільше нових випадків виявили в Києві (+1212), Дніпропетровській (+1093), Київській (+870), Житомирській (+812) і Запорізькій (+642) областях.

Раніше Степанов заявив, що в Україні можуть збільшити кількість ліжок для інфікованих коронавірусом до 90 тисяч. Це майже половина із загальної кількості.

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Автор: УНІАН