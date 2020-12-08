Восени наступного року коронавірус в Україні та світі піде на спад - тоді у людей вже повинен бути вироблений колективний імунітет.
Таку думку висловила медичний експерт Валентина Маркевич в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Вакцинації однозначно бути. Нам залишилося потерпіти до жовтня. Я роблю прогноз, що в наступному році, в жовтні, вже все буде добре. Ми це переживемо. Важкі часи пройдуть. Найголовніше - всім вижити", - заявила вона.
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На уточнююче запитання, чи виробиться до цього часу колективний імунітет у людей, Маркевич відповіла ствердно. При цьому, за словами експерта, інфекція, подібна коронавірусу, з'являється раз на сто років.
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"У ХХ столітті ми мали "іспанку". Два роки живе вірус. Я вважаю, що два роки достатньо для того, щоб він "покосив" людей, зробив так званий природний відбір. Сила цього вірусу буде падати", - зазначила Маркевич.
Коронавірус в Україні: статистика
За добу 6 грудня в Україні зареєстровано 8 тис. 641 новий випадок COVID-19. За весь час пандемії в країні заразилися коронавірусом 821 тис. 947 українців, померли - 13 тис. 733.
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