Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка уже зачепила понад 68 мільйонів людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі - статистика

З початку пандемії коронавірусом у світі інфікувалися вже 68 956 116 людей. При цьому 44 433 419 вдалось одужати, а 1 570 642 померли.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США (15 391 701), Індія (9 767 371), Бразилія (6 728 452), Росія (2 546 113), Франція (2 377 913).

Україна знаходиться на 17-місці – між Туреччиною та Південною Африкою.

Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ

В Україні станом на ранок 10 грудня за минулу добу підтвердили 13 371 новий випадок зараження коронавірусом, зафіксовано 266 летальних випадків. При цьому в країні продовжує зберігатися позитивна динаміка поширення COVID-19 - одужали за вчора 13 903 пацієнти.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) і Харківській (719) областях.

Водночас, за прогнозами Кабінету міністрів, кількість нових випадків коронавірусу в Україні у січні може зрости до 20-25 тисяч щодоби.

Локдаун у січні

Під час посиленого карантину в січні закладам харчування буде дозволено адресну доставку та роботу на виніс, а для інших об'єктів торгівлі будуть більш суворі обмеження.

Тим часом глава уряду Денис Шмигаль похвалився карантином вихідного дня, зазначивши, що "український продукт" запроваджують у Європі.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини за 10 грудня

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Автор: УНІАН