Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка уже зачепила понад 69 мільйонів людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі - статистика

Станом на 11 грудня у світі коронавірусом інфікувалися з початку пандемії 69 664 639 людей. При цьому 44 926 348 вдалось одужати, а 1 583 242 померли.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США (15 616 378), Індія (9 796 769), Бразилія (6 781 799), Росія (2 574 799), Франція (2 391 643). Україна на 17 місці між Туреччиною та Україною.

Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ

Станом на ранок 11 грудня в Україні за минулу добу підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 15 327 пацієнтів.

Також впродовж минулої доби було зафіксовано 285 смертей, хворих на COVID-19. Це - новий рекорд кількості померлих від коронавірусу протягом однієї доби в Україні. Попередній був установлений 9 грудня - тоді зафіксували 276 летальних випадків.

Найбільше заражень в Києві (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київської (787) і Дніпропетровській (759) областях.

Степанов застеріг, що в Україні фіксують випадки повторного зараження коронавірусом.

Локдаун в Україні

В Україні можуть посилити карантин раніше запланованої дати 8 січня. Таку можливість не виключає глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини за 11 грудня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН