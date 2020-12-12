Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка уже зачепила понад 71 мільйон людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі - статистика

Згідно з даними мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса, з початку пандемії у світі, станом на 7:30 12 грудня, інфікувалися вже 71 081 574 людини. При цьому 45 349 922 одужали, а 1 594 777 померли.

Лідерами за кількістю випадків інфікування залишаються США (15 842 789), Індія (9 826 775), Бразилія (6 836 775), Росія (2 574 319), Франція (2 405 210).

Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ

В Україні вперше за добу госпіталізували понад три тисячі осіб. При цьому кілька днів поспіль одужує більше людей, ніж виявляють нових хворих.

За останню добу з ускладненнями від недуги до лікарень госпіталізували понад 3 тисячі осіб. Кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 в Україні зросла ще на 12 811 нових хворих.

У Києві за добу виявлено 1696 нових хворих на COVID-19, померли 23 особи.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини за 12 грудня

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Автор: УНІАН