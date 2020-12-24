З початку пандемії у світі інфікувалися вже 78 704 434 людини.

Кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у світі та Україні продовжує невпинно зростати. Тим часом у світі шириться новий мутований коронавірус, а у деякиз країнах починається масова вакцинація населення.

Коронавірус у світі: статистика

З початку пандемії у світі інфікувалися вже 78 704 434 людини. Лідерами за кількістю хворих залишаються США (18 458 373), Індія (10 123 778), Бразилія (7 365 517), Росія (2 905 196), Франція (1 562 615), Сполучене Королівство (2 155 996), Туреччина (2 082 610).

Україна знаходиться на 15 місці – між Іраном і Перу.

Коронавірус в Україні: актуальні дані

Станом на ранок 24 грудня за добу коронавірус в Україні виявили у 11 490 осіб, зафіксовано 223 летальних випадки, 15 575 пацієнтів одужали, госпіталізовано – 2 721 особа. З початку пандемії заразилися більше мільйона осіб.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 001 132 особи, з них 631 435 одужали, летальних випадків — 17 395. Активними хворими залишаються 369 697 пацієнтів.

Коронавірус у Києві: статистика

Станом на ранок 24 грудня у Києві зафіксовано 1 377 нових випадки коронавірусу за добу. Загалом підтверджено 105 040 випадків COVID-19, свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 35 761 людина (833 за добу), померли 1 802 людини (23 за добу).

У Київській області зафіксовано 55 497 випадків COVID-19 (666 нових випадків за добу).

Карантин в Україні: що відомо

З 19 грудня в Україні діє оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року. В рамках цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".

Новий штам коронавірусу

У ВООЗ зазначають, що коронавірус мутує "набагато повільніше", ніж сезонний грип, навіть попри те, що новий штам, виявлений вперше у Британії, дозволяє йому легше поширюватися. При цьому в організації додають, що не має доказів, що нова мутація коронавірусу посилює тяжкість перебігу захворювання.

Водночас, ВООЗ збереться на нараду, щоб обговорити стратегії протидії новому, більш заразному штаму коронавірусу, який виявили у Великій Британії.

Раніше у Великобританії виявили ще два нові штами коронавірусу.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини на 24 грудня

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Автор: УНІАН