Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка вже торкнулася понад 65 мільйонів осіб. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні і за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі - статистика

Станом на ранок 7 грудня у світі COVID-19 захворіли 67 млн 073 тис. 749 осіб.

Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 536 тис. 072 особи, одужали - 43 млн 103 тис. 827.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 14,8 млн хворих, Індія (9,7 млн), Бразилія (6,6 млн), Росія (2,4 млн) і Франція (2,3 млн).

Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 8641 новий випадок інфікування COVID-19. Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, він опустився нижче 9 тисяч вперше за майже місяць.

Загалом в Україні виявили 821947 випадків коронавірусу. З початку пандемії померло 13733 людини (145 осіб за добу). Кількість одужали досягла вже 423704 (за добу - 5123 людини). Зокрема, за вчора зробили 33502 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 27881, методом ІФА - 5621).

Ситуація з вірусом найскладніша в Києві (1526 за добу), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) і Сумській (477) областях.

Коронавірус в Києві: дані

У Києві за минулу добу коронавірус виявили більш ніж у 1,5 тис. осіб, 16 осіб померли. До лікарень госпіталізовано 103 пацієнти, решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Всього в стаціонарах медустанов міста сьогодні лікуються 2146 хворих на коронавірус. З них 15 дітей. У важкому стані перебувають 1229 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1477 осіб. Під апаратами ШВЛ - 33 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці - майже 52%.

Одужали за добу 128 осіб. Всього коронавірус подолали 25 тис. 210 жителів Києва.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав категорії громадян, які першими отримають щеплення від нового коронавірусу.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини за 7 грудня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН