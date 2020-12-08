Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка уже зачепила понад 67 мільйонів людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі - статистика

У світі коронавірусом з початку пандемії інфікувалася 67 618 431 людина. Водночас 43 541 348 вдалося одужати, а 1 544 985 померли від ускладнень.

Лідерами за кількістю добових хворих у світі залишаються США (14 954 332), Індія (9 703 770) та Бразилія (6 623 911). Україна у світовому рейтингу опинилася вже на 17-му місці – між Туреччиною та Південною Африкою.

Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ

В Україні за добу виявлено 10 811 нових випадків COVID-19, а видужали - 12 860 осіб.

Минулого тижня вперше за довгий час кількість тих, хто одужав, перевищила число хворих. 3 грудня одужала рекордна кількість людей — 15 372 за добу. При цьому захворюваність тримається на високому рівні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

Вакцина від коронавірусу

Британія у вівторок, 8 грудня, першою із західних країн розпочинає масову вакцинацію від коронавірусу. Всього замовлено 40 млн доз вакцини. Першу партію з приблизно 800 тисяч вакцин вже доставлено ​​до країни з Бельгії, де вона виробляється.

Тим часом ВООЗ рекомендує не змушувати людей робити щеплення від COVID-19. Однак урядам слід спрямувати зусилля на те, щоб збільшити рівень довіри до вакцинації.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини за 8 грудня

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Автор: УНІАН