Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка уже зачепила понад 68 мільйонів людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі - статистика

З початку пандемії коронавірусом у світі інфікувалися вже 68 297 350 людей. При цьому 44 047 106 вдалось одужати, а 1 558 453 померли.

Найбільше хворих у США (15 171 957), Індії (9 735 850), Бразилії (6 674 999), Росії (2 518 551), Франції (2 363 197). Україна у світовому рейтингу на 17-му місці – між Туреччиною та Південною Африкою.

Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ

В Україні за минулу добу зафіксували 12585 нових випадків коронавірусної хвороби, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, за добу 8 грудня захворіли 654 дитини та 682 медики. До лікарень у вівторок госпіталізовано 1281 хворих, а летальних випадків зафіксовано 276.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - йдеться у повідомленні.

Коли введуть зимовий локдаун: дата

Вранці, 9 грудня, ЗМІ озвучили кілька дат, коли уряд може ввести локдаун. Згідно з першим варіантом, обмеження в Україні посилять одразу після Нового року – з 1 по 14 січня. За другим – з 8 по 25 січня.

На цей час планують обмежити роботу ресторанів, музеїв, кіно й зачинити бари та фітнес-клуби. При цьому громадський транспорт, про що свідчить опублікований проект постанови, зупиняти не будуть.

Громадяни зможуть пересуватися не тільки містом, а й виїжджати за межі населених пунктів та подорожувати країною, оскільки міжобласне та міжміське сполучення працюватиме.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини за 9 грудня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська