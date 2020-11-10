Найближчим часом Уряд прийме рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

В Україні щодня стабільно фіксують близько десятка тисяч нових випадків коронавірусу. Серед нових хворих – президент Володимир Зеленський та очільник ОП Андрій Єрмак.

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Коронавірус в Україні – статистика 10 листопада 2020

За уточненими даними МОЗ, в Україні станом на 10 листопада зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу за добу. З них - 410 дітей та 445 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 252 хворих.

За добу проведено 68 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 42 966, методом ІФА - 25 996.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (+747), Житомирській (+646), Київській (+628), Одеській (+608) і Запорізькій (+588) областях.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 479 197 осіб. Померло - 8 756 (+191) осіб, одужали - 214 657 (+5 514). Активними хворими залишаються 264 540 пацієнтів.

Коронавірус в світі – статистика 10 листопада

Станом на ранок 10 листопада в усьому світі зафіксували 50 млн 913 451 випадок коронавірусу. Серед них 1 млн 263 089 – смертельні. 33 млн 289 404 хворих одужали.

Найбільше випадків наразі зафіксували в США, Індії, Бразилії, Франції та РФ.

Карантин вихідного дня та нові обмеження

Найближчим часом Уряд прийме рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий режим карантину на вихідні, введений приблизно на кілька тижнів, допоможе уникнути впровадження жорсткого локдауну в Україні.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби. Він додав, що з понеділка всі планові операції та планові госпіталізації "заборонені в наших лікарнях".

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Автор: Дмитро Захаров