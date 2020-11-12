Адаптивний карантин в Україні добіг кінця.

Адаптивний карантин в Україні підійшов до кінця, уряд встановив єдині обмеження по всій країні і ввів «карантин вихідного дня». Добовий приріст нових випадків COVID-19 встановив новий антирекорд.

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Коронавірус в Україні - статистика 12 листопада

В Україні за минулу добу підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже понад 500 тисяч осіб. За добу госпіталізовано 1 509 осіб.

З початку пандемії заразилися вже 500 865 осіб, померло - 9 145 (+198), одужали - 227 694 (+6 235).

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) і Полтавській (624) областях. При цьому за добу зафіксували новий антирекорд по COVID-19 - до цього найбільше випадків було виявлено 7 листопада (10 746).

Коронавірус у світі - статистика 12 листопада

За даними інституту Джона Хопкінса на 12 листопада в усьому світі зафіксовано 52 млн 145 629 випадків коронавірусної інфекції. Серед них 1 млн 284 737 – смертельні.

33 млн 935 381 хворий по всьому одужав.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Франції та Росії.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення з 14 листопада карантину вихідного дня.

У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзалів,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.

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Автор: Дмитро Захаров