Адаптивний карантин в Україні добігає кінця.

Адаптивний карантин в Україні добігає кінця, уряд встановив єдині обмеження по всій країні і ввів «карантин вихідного дня», який вже почне діяти з початку наступної доби. Добовий приріст нових випадків коронавірусу в Україні знову встановив новий антирекорд.

Коронавірус в Україні - статистика 13 листопада

За минулу добу в Україні зафіксовано 11 тис. 787 нових випадків захворювання на COVID-19.

Так, минулої доби коронавірус виявили, зокрема, у 388 дітей і 555 медиків. До лікарень з ускладненнями госпіталізували 1 тис. 587 осіб.

Станом на ранок 13 листопада підтверджено 172 летальних випадки, одужали 6 тис. 155 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 512 тис. 652 особи, одужали - 233 тис. 849, померли - 9 тис. 317.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Коронавірус у світі - статистика 13 листопада

Станом на ранок 13 листопада у світі коронавірусною інфекцією заразилося 52 681 305 осіб (+611,5 тис. упродовж доби), про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від COVID-19 померло 1 292 279 осіб (+9 тис. протягом доби), одужало 34 100 144.

Лідером за масштабом поширення вірусу залишаються США – кількість інфікованих там сягнула 10 546 023, померло 242 066, вилікувалося 4 051 256 людей.

В Індії, яка опинилася на другому місці, 8 683 916 заражених, 128 121 жертва і 8 066 501 особа одужала.

Третє місце за кількістю хворих посідає Бразилія: у країні 5 781 582 особи інфіковані, 164 281 людина померла, вилікувалося 5 254 457 осіб.

На четвертому місці Франція з 1 915 282 хворими і 42 599 жертвами, на п'ятому Росія – 1 843 678 осіб інфіковані, 31 755 померли.

В Іспанії, Аргентині, Великобританії, Колумбії та Італії кількість заражених COVID-19 перевищила мільйон осіб. Мексика і Перу наближаються до цього показника.

Коронавірус у Києві - дані 13 листопада

У Києві за добу виявлено 1 тис. 83 хворих на COVID-19, 13 осіб померли.

«В Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Померли 13 хворих. Усього коронавірус забрав життя 938 киян», - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Мер додав, що за добу захворіли: 595 жінок віком від 18 до 87 років та 422 чоловіки віком від 18 до 84 років, а також 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик.

За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 48 тис. 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі - 134, у Деснянському - 127 та 126 випадків - у Шевченківському районі.

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Автор: Олег Давигора