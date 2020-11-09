Кількість підтверджених випадків COVID-19 в усьому світі перевалила за 50 мільйонів, а в Україні набуло чинності нове «кольорове» карантинне зонування.
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Коронавірус в Україні – статистика 9 листопада 2020
Станом на ранок 9 листопада в Україні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. З них дітей – 350, медпрацівників – 321. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Запорізькій областях.
За минулу добу одужали від коронавірусу 2 227 людей, натомість померли 115 хворих.
За останню добу госпіталізовано 1 100 осіб. Інші лікуються вдома під контролем лікарів.
З початку пандемії в Україні загалом підтвердили 469 018 випадків COVID-19. Також одужали 209 143 осіб (+2277). Смертельних випадків - 8 565 (+115).
За добу здійснили 41 114 тестувань на COVID-19. Зокрема, 34 393 ПЛР-тестів, а 6 721 методом ІФА.
Найскладніша епідеміологічна ситуація у Києві (+748), Харківській області (+717), Запорізькій області (+683), Житомирській області (+636) та Київській області (+590).
Нові зони карантину в Україні
З 9 листопада посилюються карантинні обмеження у низці регіонів у зв'язку з оновленим епідеміологічним зонуванням — вся карта стала "помаранчевою" та "червоною", "зелених" та "жовтих" зон не залишилося.
До "червоного" рівня епідемічної небезпеки віднесено 199 адміністративних одиниць з 23 областей.
Коронавірус в світі – статистика 9 листопада
За даними Університета Джона Хопкінса, станом на ранок 9 листопада в усьому світі виявлено 50 млн 407 410 випадків коронавірусу. Серед них 1 млн 256 305 – летальні.
Найбільше випадків виявлено в США, Індії, Бразилії, Франції та РФ.
Водночас 33 млн 036 690 хворих в усьому світі одужали від коронавірусу.
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