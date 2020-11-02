Україна, як і весь світ, продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Проте кількість випадків коронавірусної інфекції COVID-19, на жаль, щодня зростає.
Коронавірус у світі: статистика
Станом на ранок понеділка, 2 листопада, у світі від COVID-19 померли вже 1 200 361 особа. Всього у світі від початку пандемії зафіксовано 46 509 232 тисяч випадків інфікування. Понад 31 мільйону людей вдалося перемогти смертельний коронавірус.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
Станом на 2 листопад в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 402 194 особи; померли 7 375; одужали – 163 768 осіб.
Минулого тижня в Україні було виявлено 53 270 випадків COVID-19, що на майже 8 тисяч більше, ніж позаминулого тижня.
Дані щодо COVID-19 у Києві
У Києві минулої доби коронавірусну хворобу виявили у 507 людей, 9 осіб померли. Усього від коронавірусу в столиці 787 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 38 745. Одужали в столиці за добу 12 людей, а всього коронавірус подолали 12 тис. 924 жителя Києва.
Столичні медичні заклади, підготовлені для прийому хворих на COVID-19, заповнені майже на 73%.
Карантин в Україні і світі через пандемію коронавірусу
Сьогодні, 2 листопада, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Територію України, зокрема, розподілено на чотири карантинні зони, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах.
Віталій Кличко заявив, що запровадження жорсткого карантину в столиці буде крайнім заходом, і це принципова позиція керівництва міста.
Європа посилює карантинні заходи. Через різке зростання захворюваності до кінця місяця карантин уже ввели більша частина країн Євросоюзу. Відсьогодні серед них й Німеччина.
Коронавірус в Україні та світі: що важливо знати 2 листопада
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