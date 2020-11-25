За весь час пандемії в Україні захворіли - 661 858 осіб.

Кількість випадків коронавірусної інфекції в Україні стрімко наближається до позначки в 700 тисяч. Президент обіцяє підтримку бізнесу, що несе збитки через карантин.

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Коронавірус в Україні-статистика 25 листопада

В Україні за добу виявлено 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

За добу було госпіталізовано 1 818 осіб; летальних випадків зафіксовано 229; при цьому видужали 8 420 осіб; проведено тестувань за добу – 75 396 (у тому числі методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована в Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м.Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 661 858 осіб; одужали - 307 778 осіб; летальних випадків - 11 492.

Коронавірус у світі - статистика 25 листопада

За даними Університету Джона Хопкінса, у світі COVID-19 станом на ранок 25 листопада захворіло 59 млн 762 тис. 055 осіб.

Від ускладнень коронавірусної хвороби померли вже 1 млн 409 тис.

Найбільше випадків COVID-19 виявлено в США (12 млн 591 тис.165), Індії (9 млн 222 тис. 216), Бразилії (6 млн 118 тис. 708), Франції (2 млн 206 тис. 126) і Росії (2 млн 120 тис. 836).

Україна в загальному списку інфікування залишається на 17 місці.

Допомога бізнесу під час карантину

Президент Володимир Зеленський заявляє, що найближчим часом до Верховної Ради буде подано законопроект, який передбачатиме компенсації за сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за найманих працівників для підприємств, робота яких припиняється через карантинні обмеження.

Крім того, чотирьом мільйонам українців, які мають податковий борг у межах 3 тисяч гривень, він буде анульований.

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Автор: Дмитро Захаров