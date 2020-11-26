За інформацією ЗМІ, в уряді і офісі президента зараз розглядають два варіанти введення локдауну.

В Україні сьогодні оновився антирекорд щодо приросту випадків COVID-19 за добу. У всьому світі водночас зафіксували рекордну кількість померлих від ускладнень COVID-19 за добу.

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Коронавірус в Україні - статистика 26 листопада

За минулу добу в Україні виявили 15331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, померли 225 осіб, одужали 9617 осіб. Госпіталізували за добу 1955 осіб.

Це вперше, коли за добу в країні зафіксували понад 15 тисяч випадків COVID-19. Попередній антирекорд становив 14 580 (21 листопада).

За весь час пандемії в Україні захворіли 677 189 осіб, одужали 317 395 осіб. Зафіксовано летальних випадків-11 717. Проведено ПЛР-тестувань - 4 373 786.

Активними хворими на сьогодні залишаються 348 077 осіб.

Коронавірус у світі - статистика 26 листопада

За даними Worldometer, станом на ранок 26 листопада у світі виявлено вже 60 млн 741 тис. 119 випадків зараження коронавірусом.

Зафіксовано 1 млн 427 тис.119 летальних випадків, видужали 42 млн 045 тис. 476 осіб.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби зареєстровано: у США (12 млн 777 тис.754), Індії (9 млн 266 тис. 705), Бразилії (6 млн 166 тис. 606), Франції (2 млн 221 тис. 874), Росії (2 млн 144 тис. 229), Іспанії (1 млн 605 тис. 066), Великій Британії (1 млн 560 тис. 872).

Коли введуть локдаун

За інформацією ЗМІ, в уряді і офісі президента розглядають два варіанти введення локдауну у період Новорічних свят через поширення захворюваності на COVID-19. "Найжорсткіший" сценарій - введення локдауну вже з 20 грудня.

Народний депутат України від Партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що в Україні варто вводити повний локдаун не раніше 29 грудня, оскільки саме в грудні бізнес заробляє більше грошей.

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Автор: Дмитро Захаров