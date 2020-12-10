Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 858 714 осіб, з них 465 021 одужали, летальних випадків — 14470.

В Україні станом на ранок 10 грудня за минулу добу підтвердили 13 371 новий випадок зараження коронавірусом, зафіксовано 266 летальних випадків. При цьому в країні продовжує зберігатися позитивна динаміка поширення COVID-19 - одужали за вчора 13 903 пацієнти.

Про це в Facebook заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте такожУкраїна подасть другу частину заявки на отримання вакцини від COVID-19 наступного тижня

Захворюваність тримається на високому рівні, але третій день поспіль в Україні за добу фіксують більше тих, хто одужав, ніж інфікованих.

Так, за добу було проведено 67 142 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 41 279, методом ІФА - 25 863. При цьому було госпіталізовано 2993 людини.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 858 714 осіб, з них 465 021 одужали, летальних випадків — 14470. Активними хворими залишаються 393 693 пацієнти.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) і Харківській (719) областях.

Нагадаємо, вчора уряд продовжила карантин в Україні до кінця зими.

З 8 по 24 січня в Україні посилять карантин. зокрема, будуть заборонені культурно-масові заходи, призупинено навчальний процес, закриті ТРЦ, заклади громадського харчування.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко